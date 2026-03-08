Tras feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó los hechos y mostró respaldo a la comunidad estudiantil de la UAEM.

Asimismo, la UNAM recordó que en Morelos comparte actividades académicas con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por lo que están trabajando para brindar seguridad a los estudiantes.

UNAM condena feminicidios de estudiantes de la UAEM

El pronunciamiento de la comunidad estudiantil de la UAEM en Morelos por el feminicidio de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, llevó a la UNAM a pronunciarse sobre los asesinatos.

A través de un comunicado, la UNAM dijo comprender y ser solidarios con el luto que viven los estudiantes de la UAEM. Además de que “condena” los hechos de violencia que se están viviendo.

La UNAM señaló que confían en que las autoridades detengan a los responsables de los feminicidios para “llevarlos ante la justicia”.

Por otra parte, apuntó que al tener “tareas cotidianas” con estudiantes de la UAEM campus Morelos, están trabajando de manera paralela para medidas de “prevención y seguridad” que como instituciones les corresponden.

“Nos mantenemos atentos para colaborar en todo lo que sea posible con las necesidades que determine la comunidad de la UAEM”. Comunicado de la UNAM.

La UNAM se pronuncia sobre feminicidios de estudiantes de la UAEM. (UNAM)

Poco después de que se diera a conocer el hallazgo sin vida de la segunda estudiante de la UAEM; una tercera estudiante, Stephanie Contreras, fue reportada como desaparecida.

Sin embargo, horas después fue localizada con vida, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.