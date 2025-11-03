Diputados comparte sus condolencias por el asesinato de Carlos Manzo y exigen “que se castigue a los responsables”.
El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, indignó a la opinión pública y la Cámara de Diputados lanza su postura por el caso.
Diputados piden que se castigue a los responsables del asesinato de Carlos Manzo
El domingo 2 de noviembre, la Cámara de Diputados compartió un comunicado en redes sociales para lamentar la muerte de Carlo Manzo y exigen que se esclarezcan los hechos.
“La LXVI Legislatura expresó su pésame por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, y exigió el esclarecimiento de los hechos”Cámara de Diputados
Los diputados extendieron sus condolencias a la familia y allegados del alcalde; exigen a las autoridades que castiguen a los responsables con el fin de garantizar justicia en el caso.
“Conminamos a las autoridades al cabal esclarecimiento de los hechos, y al castigo de los responsables para garantizar justicia pronta y expedita”, expresaron los diputados.
Las condolencias fueron firmadas por Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal, presidente de la junta de coordinación política de la cámara diputados.
Ciudadanos irrumpen en el Palacio de Gobierno de Morelia tras la muerte de Carlos Manzo
La muerte de Carlos Manzo indignó a los ciudadanos de Michoacán y realizaron diversas movilizaciones en el estado.
Un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Morelia y exigían que Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán saliera.
El gobernador asistió al funeral de Carlos Manzo y fue abucheado a su salida, incluso una mujer le dio una cachetada.
Los ciudadanos exigen un mayor combate contra el crimen organizado, los cuales llevan años amenazando a la población.
Policías municipales lanzaron gas lacrimógeno para disolver a los manifestantes, quienes seguían gritando consignas en apoyo a Carlos Manzo.