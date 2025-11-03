Diputados comparte sus condolencias por el asesinato de Carlos Manzo y exigen “que se castigue a los responsables”.

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, indignó a la opinión pública y la Cámara de Diputados lanza su postura por el caso.

Diputados piden que se castigue a los responsables del asesinato de Carlos Manzo

El domingo 2 de noviembre, la Cámara de Diputados compartió un comunicado en redes sociales para lamentar la muerte de Carlo Manzo y exigen que se esclarezcan los hechos.

“La LXVI Legislatura expresó su pésame por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, y exigió el esclarecimiento de los hechos” Cámara de Diputados

Los diputados extendieron sus condolencias a la familia y allegados del alcalde; exigen a las autoridades que castiguen a los responsables con el fin de garantizar justicia en el caso.

Diputados exigen castigo a los responsables de la muerte de Carlos Manzo (X/@LuisCardenasMx)

“Conminamos a las autoridades al cabal esclarecimiento de los hechos, y al castigo de los responsables para garantizar justicia pronta y expedita”, expresaron los diputados.

Las condolencias fueron firmadas por Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Ricardo Monreal, presidente de la junta de coordinación política de la cámara diputados.

¿Quién fue Carlos Manzo? Alcalde de Uruapan asesinado a balazos (Pedro Anza / Pedro Anza)

Ciudadanos irrumpen en el Palacio de Gobierno de Morelia tras la muerte de Carlos Manzo

La muerte de Carlos Manzo indignó a los ciudadanos de Michoacán y realizaron diversas movilizaciones en el estado.

Un grupo de manifestantes irrumpió en el Palacio de Gobierno de Morelia y exigían que Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán saliera.

El gobernador asistió al funeral de Carlos Manzo y fue abucheado a su salida, incluso una mujer le dio una cachetada.

Los ciudadanos exigen un mayor combate contra el crimen organizado, los cuales llevan años amenazando a la población.

Policías municipales lanzaron gas lacrimógeno para disolver a los manifestantes, quienes seguían gritando consignas en apoyo a Carlos Manzo.