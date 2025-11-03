Manifestantes realizaron movilizaciones en Michoacán tras el asesinato de Carlos Manzo e irrumpen en el Palacio de Gobierno de Morelia.

El domingo 2 de noviembre se registró una serie de movilizaciones en diversos puntos de Michoacán; tras disturbios en el Palacio de Gobierno de Morelia, hubo detenidos.

Manifestantes irrumpen en Palacio de Gobierno de Morelia

Un grupo de manifestantes se aglomeró afuera del Palacio de Gobierno de Morelia y exigían la salida de Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

Tras no recibir respuesta, los manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Morelia y realizaron pintas.

🚨"¡Justicia!", gritan manifestantes desde el interior del Palacio de Gobierno en Morelia tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.



pic.twitter.com/PQjZINIjgS — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2025

Otros comenzaron a arrojar bombas molotov a los salones de la planta baja y rompieron cristales en medio del grito de “justicia” y “Uruapan no está solo”.

Un grupo de hombres subió hasta el balcón principal del Palacio de Gobierno de Morelia y comenzaron a lanzar muebles; posteriormente, un hombre comenzó a tocar la campana.

Minutos después de los destrozos en el recinto, policías municipales y un grupo de granaderos arribó al lugar para lanzar gas lacrimógeno, con la intención de disipar a los manifestantes.

Policías detienen a manifestantes tras irrumpir en el Palacio de Gobierno de Morelia

Policías ingresaron al Palacio de Gobierno de Morelia y comenzó a detener a jóvenes que se encontraban en la planta baja del lugar.

En videos que circulan en redes sociales se observa a un granadero pisando a un joven sobre el suelo, mientras lo empujaba con un trozo de madera.

Tras varios minutos, el recinto quedó bajo el control de la Guardia Civil de Morelia, quienes rodearon la zona.

Ciudadanos comenzaron a colocar sombreros frente a los elementos de la Guardia Civil en forma de protesta por las detenciones en el Palacio de Gobierno de Morelia.

Así policías detuvieron a jóvenes al interior de Palacio de Gobierno. Algunos tenían garrote.

Fotos y video de: Ruby Soriano y Juan Ortiz