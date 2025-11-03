La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el asesinato de Carlos Manzo fue un acto “cobarde y artero”.

En su mañanera, la presidenta de México, aseguró que no habrá impunidad en el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán y expresó su solidaridad y condolencias a la familia.

“No habrá impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta dar con todos los responsables” Claudia Sheinbaum

Asimismo, resaltó que la guerra contra el narco, iniciada por Felipe Calderón en Michoacán, “no funcionó” y, al contrario, generó más violencia en el estado y el país.

Sheinbaum promete que no habrá impunidad; darán con quién ordenó la ejecución de Carlos Manzo

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que van a dar con los responsables del asesinato del alcalde Carlos Manzo, no solo de los materiales, sino de “quién ordenó esta ejecución”.

Asimismo, reiteró el apoyo a la familia del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, así como al estado.

Por otra parte, señaló que Carlos Manzo sí tenía apoyo de seguridad para su persona como solicitó y reiteró que en este caso se pondrá “toda la fuerza del Estado”.

“Ayer dije, toda la fuerza del Estado, La fuerza del Estado es la justicia” Claudia Sheinbaum

“Guerra contra el narco no funcionó”; Sheinbaum culpa de violencia en Michoacán a estrategia de Calderón

Por otra parte, Sheinbaum reiteró que no permitirá el regreso de la guerra contra el narco en el país; sin embargo, sí fortalecerá la seguridad en Michoacán.

Asimismo, resaltó que la guerra contra el narco solo desató la violencia en Michoacán que apenas está disminuyendo, por lo que aseveró que “eso no funcionó”.

“Eso no funcionó, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán. La guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó esta violencia que apenas estamos disminuyendo” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que la guerra contra el narco fue declarada por Felipe Calderón en Michoacán y fueron “6 años de fracasos”.

Por eso, reiteró que “la única forma de construir paz y seguridad es la justicia, la justicia social y un verdadero sistema de justicia donde haya cero impunidad”.