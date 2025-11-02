La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, lamentó la muerte de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y pidió evitar hacer ‘politiquería’ en hechos dolorosos.

Mediante un mensaje en su cuenta personal de X, Luisa Alcalde condenó cualquier forma de violencia, particularmente los hechos en donde fue asesinado el presidente municipal Carlos Manzo.

Luisa Alcalde lamenta asesinato de Carlos Manzo; pide unión y evitar usar su muerte para hacer ‘politiquería’

A través de redes sociales, Luisa Alcalde lamentó los hechos violentos en donde fue asesinado el edil Carlos Manzo.

En su mensaje, la líder de Morena reiteró su confianza en el compromiso y profesionalismo del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de todos los que integran el gabinete de seguridad.

Esto en la finalidad de llevar a cabo las acciones correspondientes que permitan esclarecer la muerte del alcalde de Uruapan, Michoacán.

No obstante, Luisa Alcalde rechazó rotundamente que se utilice la tragedia que involucra el asesinato de Carlos Manzo para hacer actos que caen en lo que calificó de ‘politiquería’.

Por el contrario, la dirigente del partido guinda señaló que estos hechos violentos “deben unirnos” como sociedad en general, con el objetivo de lograr la búsqueda de la verdad, pero por sobre todas las cosas la búsqueda de la justicia por lo sucedido.