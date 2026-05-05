Mario Zamora, diputado federal, confirmó su interés en buscar nuevamente la gubernatura de Sinaloa por el PRI luego de perder la contienda en 2012 ante Morena, cuyo candidato fue Rocha Moya.

En entrevista con López-Dóriga, Mario Zamora detalló que Sinaloa se encuentra en una situación muy complicada, sin embargo, ve un panorama en el que se puede hacer un cambio real para las elecciones de 2027.

“Quiero ser gobernador, no por una obsesión, sino por convicción. Hoy como nunca Sinaloa está en el hoyo y requiere de talento de capacidad y amor para sacarlo adelante”. Mario Zamora, diputado federal del PRI

Mario Zamora buscará la gubernatura de Sinaloa por el PRI (Archivo)

Mario Zamora se dice capaz para gobernar Sinaloa; buscará candidatura con el PRI

Mario Zamora ha confirmado su interés en buscar nuevamente la gubernatura de Sinaloa por el PRI; “yo mero”, dijo el diputado federal al ser cuestionado sobre quién representará a la oposición en el estado.

El diputado Mario Zamora sostuvo que la elección de 2021, donde resultó ganador Rubén Rocha Moya, estuvo marcada por la intervención del crimen organizado y la acusación de Estados Unidos lo confirmarían.

“Nada de lo que hoy pasa en Sinaloa esto estaría sucediendo si yo fuera gobernador” Mario Zamora, diputado federal del PRI

Zamora destacó que “no hay un solo indicador” que muestre que a Sinaloa le esté yendo bien bajo la administración actual, lo cual genera la urgencia de una nueva propuesta política.

Ante el panorama político, Mario Zamora dijo que él levantará la mano en el PRI para la gubernatura de Sinaloa, pero le dará el espacio a otros perfiles si es que tienen más posibilidades de ganar.

Mario Zamora asegura estar listo y tener un plan definido para gobernar Sinaloa, sin embargo, esto tendría que definirse durante el proceso interno del PRI rumbo a las elecciones de 2027.

Mario Zamora en la encuesta MetricsMx

En el bloque de la oposición conformado por el PRI y el PAN, el priista Mario Zamora Gastélum lidera con un 15.7%, seguido de cerca por el panista Eduardo Ortiz Hernández con un 13.6%, de acuerdo con la encuesta MetricsMx.

Paloma Sánchez Ramos (PRI) alcanza el 10.0%, mientras que Roxana Rubio Valdez (PAN) se queda con un 3.0%.

Al igual que en Morena, el rechazo es alto: un 45.3% de los encuestados no prefiere a ninguno de los candidatos propuestos.