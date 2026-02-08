El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que los gobiernos de la Cuarta Transformación han consolidado la política pública de becas más grande en la historia del país, con un crecimiento del 217 por ciento en el número de beneficiarios entre 2019 y 2026.

Detalló que en 2019 el padrón de becarios era de 7.2 millones de estudiantes, quienes recibieron apoyos por 58.2 mil millones de pesos, mientras que para 2025, ya durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el número de beneficiarios aumentó a 13.3 millones, con una inversión de 128 mil 627 millones 317 mil 661 pesos.

SEP destaca incremento histórico de becas con Claudia Sheinbaum

Mario Delgado recordó que el fortalecimiento de la política de becas inició durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido ampliada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la creación de la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica.

Indicó que para 2026, el número de niñas, niños, adolescentes y jóvenes beneficiarios ascenderá a 22.8 millones, con una inversión superior a 178.2 mil millones de pesos, consolidando a las becas como el principal instrumento para garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo.

El titular de la SEP subrayó que, en este segundo piso de la transformación, la entrega de becas representa la política social de mayor impacto para estudiantes y familias, al brindar recursos que les permiten continuar sus estudios, desarrollarse y cumplir sus metas académicas.

Resultados de la Beca Rita Cetina y programas prioritarios de la SEP

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que en 2025 la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica (secundarias) benefició a 8 millones 851 mil 348 estudiantes, con una inversión de 76 mil 622 millones 524 mil 594 pesos.

En tanto, la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior apoyó a 4 millones 94 mil 419 alumnos, con recursos por 40 mil 131 millones 620 mil 475 pesos.

Asimismo, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigida a estudiantes de educación superior, benefició a 409 mil 226 universitarios, con una inversión de 11 mil 873 millones 172 mil 592 pesos al cierre de 2025.

A estos apoyos se suma la Beca Gertrudis Bocanegra, que en 2026 ya registra más de 44 mil estudiantes universitarios, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Julio León destacó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Beca Universal Rita Cetina se ampliará en 2026 a estudiantes de primero a sexto de primaria, otorgando a sus familias un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por alumno para la compra de uniformes y útiles escolares.

Finalmente, informó que durante febrero se realizan asambleas informativas en todas las primarias públicas del país, con el objetivo de orientar a las familias sobre el registro y acceso a esta nueva beca.