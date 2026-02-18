La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que durante el periodo que comprende del 17 al 27 de febrero, estará abierto el registro para la Beca Benito Juárez.

Los estudiantes de nivel Medio Superior ya pueden realizar el registro para la Beca Benito Juárez, debido a que la SEP informó que el proceso se llevará a cabo del 17 al 27 de febrero.

En lo que respecta a los requisitos que se deben presentar para poder llevar a cabo el proceso de registro, en el portal de la SEP se establece que los estudiantes tienen que cumplir con:

CURP Clave de Centro de Trabajo (CCT) Comprobante de domicilio digitalizado con fecha no mayor a tres meses Si es menor de edad, serán necesarios los datos de la madre, padre o tutor

Asimismo, se indica que madre, padre o tutor también deben cumplir con una serie de requisitos para que el alumno pueda inscribirse:

CURP Número de celular Correo electrónico, aunque este es opcional Identificación oficial digitalizada, ya sea INE, cartilla militar, cédula profesional, pasaporte o licencia de conducir

Pasos para el registro de la Beca Benito Juárez

Al habilitar el periodo de registro para la Beca Benito Juárez que será del 17 al 27 de febrero, las autoridades educativas también explicaron cuáles son los pasos que se deben cumplir para completar el trámite:

Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX Registra tus datos de estudiante En caso de ser menor de edad, debes registrar los datos de tu madre, padre o tutor Descarga tu comprobante de registro Tu información entra en etapa de validación para continuar con el proceso

Se debe recordar que los beneficiarios de la Beca Benito Juárez podrán recibir un apoyo económico que consta de mil 900 pesos, el cual se les entrega cada 2 meses.