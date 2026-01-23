Mario Delgado inauguró el foro “El poder de la juventud en la cocreación de la educación”, organizado en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en México.

En el marco del Día Internacional de la Educación 2026, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) afirmó que la transformación educativa del país se construye con la participación activa de las juventudes.

Asimismo, destacó que durante el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se concretaron 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, 33 ampliaciones y 35 reconversiones de secundarias en bachilleratos vespertinos, lo que representa 44 mil nuevos espacios educativos en todo México.

Mario Delgado señala avances históricos en educación pública

Mario Delgado subrayó que estos avances permitirán la creación de 150 mil nuevos lugares en bachillerato al cierre de la actual administración, con lo que la cobertura en este nivel educativo será superior al 80 por ciento, un hecho sin precedentes en la historia del país.

Nos concentramos en que nadie se quede sin estudiar por falta de recursos económicos, de libros o de mantenimiento en las escuelas; que nadie se quede sin estudiar por falta de un lugar en el bachillerato o en las universidades. Mario Delgado

El funcionario federal también resaltó la eliminación del examen de la Comipems y la implementación de la estrategia “Mi derecho, mi lugar”, mediante la cual más de 272 mil jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México pudieron elegir directamente dónde estudiar.

Gracias a este nuevo esquema, el 97.4 por ciento de las y los aspirantes quedó inscrito en alguna de sus primeras tres opciones, frente al 49 por ciento que anteriormente se quedaba sin lugar. Además, el 81 por ciento ahora asiste a una escuela ubicada a menos de siete kilómetros de su domicilio.

Mario Delgado resalta programas para el bienestar de las juventudes

En su intervención, Mario Delgado informó que en 2026 el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) beneficiará a 70 mil escuelas de Educación Básica y a 6 mil planteles de Educación Media Superior, con una inversión de 26 mil millones de pesos. Asimismo, detalló que el Programa de Becas para el Bienestar llegará este año a 22 millones de estudiantes en todo el país.

También destacó la implementación de la estrategia nacional “Vive saludable, vive feliz”, con la cual se logró eliminar la comida chatarra y las bebidas azucaradas en el 86 por ciento de las escuelas, además de que ocho millones de estudiantes ya cuentan con un Expediente Digital de Salud Escolar enfocado en la prevención.

A ello se suma la estrategia “Por la Paz y contra las Adicciones. El fentanilo mata. Elige ser feliz”, mediante la cual se impulsa la formación socioemocional como base de una cultura de paz. En este contexto, el titular de la SEP subrayó que en la Educación Media Superior se mantiene una política de “cero tolerancia a las violencias contra adolescentes y jóvenes”.

En la inauguración del foro estuvieron presentes los directores generales del INEA, Armando Contreras Castillo, y del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete; la Oficial Nacional de Educación de la Unesco en México, Rosa Wolpert; y el secretario general de la Anuies, Luis Armando González Plascencia.

Mario Delgado afirma que la cobertura en bachillerato superará el 80% en Día Internacional de la Educación 2026. (Cortesía)

Como parte del encuentro, se realizaron los paneles “Avances en la participación juvenil en México”, “Jóvenes liderando la transformación educativa en el mundo” y “Las juventudes en la cocreación de la educación superior”, con la participación de juventudes, docentes, especialistas y funcionariado del sector educativo nacional e internacional.