Mario Delgado Carrillo informó que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ) se consolidan como un instrumento clave de justicia social, al contar con 215 planteles en operación en todo el país, lo que ha permitido ampliar de manera histórica el acceso de jóvenes a la educación superior.

Durante una reunión de trabajo con la directora general de las UBBJ, Raquel Sosa Elízaga, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio seguimiento a las acciones realizadas en 2025 para el fortalecimiento académico, territorial y administrativo de este sistema universitario, así como a los proyectos previstos para 2026, enfocados en atender a jóvenes de comunidades con mayor rezago educativo.

Mario Delgado detalla avances de las UBBJ en 2025

El secretario de Educación Pública destacó que los resultados alcanzados durante 2025 reflejan el impacto social de las Universidades para el Bienestar, ya que tan solo el año pasado se emitieron más de 10 mil títulos profesionales, lo que representa una oportunidad real de movilidad social y desarrollo para miles de egresadas y egresados.

Asimismo, señaló que para 2026 se tiene prevista la entrega de 4 mil títulos profesionales adicionales, lo que confirma la consolidación de las UBBJ como una opción sólida, gratuita y con pertinencia social en el ámbito de la educación superior.

Mario Delgado subrayó que durante el presente año continuará la apertura de nuevos planteles, principalmente en comunidades rurales y zonas alejadas de los centros urbanos, con el objetivo de garantizar que el derecho a la educación superior llegue a todas las regiones del país.

Nuevas sedes de las UBBJ fortalecen la educación superior en México

Por su parte, la directora general de UBBJ, informó que actualmente el sistema cuenta con 215 sedes en todo el país, 85 mil estudiantes inscritos, mil 652 docentes y 10 mil 589 egresados titulados.

Indicó que este avance forma parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, Raquel Sosa Elízaga precisó que las nuevas sedes se ubicarán en comunidades que menos tienen, en los estados de:

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Veracruz

Zacatecas

Finalmente, destacó el respaldo de la Presidenta de México para alcanzar la meta de 300 sedes de las Universidades para el Bienestar al término de la administración. De concretarse el proyecto, se prevé una inversión de hasta 8 mil millones de pesos en infraestructura educativa superior.

Universidades para el Bienestar consolidan educación superior, destacan Mario Delgado y Raquel Sosa. (Cortesía)

El Gobierno de México reiteró su compromiso de fortalecer un modelo educativo incluyente, humanista y orientado al bienestar colectivo, en congruencia con el proyecto de transformación nacional.