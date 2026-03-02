​​La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó las reglas de operación de la Beca Rita Cetina para este 2026, por lo que ya se conocen los requisitos y detalles del registro.

La información difundida está dirigida a los estudiantes de nivel primaria, por lo que entre los requisitos y documentos a cumplir están algunos relacionados con los tutores.

Además, la autoridad educativa destacó que el proceso de registro para los interesados en obtener la Beca Rita Cetina 2026, está disponible del 2 al 19 de marzo.

Beca Rita Cetina: Estos son los requisitos para primaria 2026

En lo que respecta a los requisitos que deben cumplir tanto el alumno, como los padres o tutores del estudiante, se dio a conocer que se tratan de los que se presentan a continuación:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor

Cuenta Llave MX

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses

CURP del estudiante

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la primaria

En caso de no contar con la cuenta de Llave MX, es necesario crearla siguiendo estos pasos:

Entrar al enlace www.llave.gob.mx

Seleccionar “Crear cuenta”

Ingresar CURP

Dar clic en No soy un robot y en Continuar

Teclear código postal y seleccionar la colonia donde radiques

Ingresar número celular y correo electrónico

Crear una contraseña segura

Aceptar el Aviso de Privacidad, resolver el captcha y finalizar

Beca Rita Cetina: Así se debe hacer el registro para primaria 2026

En lo que corresponde al proceso de registro que se debe realizar para tramitar la Beca Rita Cetina para primaria 2026, la SEP detalló que se deben cumplir los siguientes pasos:

Ingresar a la página www.becaritacetina.gob.mx

Iniciar sesión con tu cuenta Llave MX

Registrar los datos del padre, madre o tutor, es decir el domicilio e identificación oficial vigente digitalizada

Aceptar el Aviso de Privacidad

Llenar el registro del estudiante con la CURP, parentesco, CCT de la primaria, nivel educativo, grado y turno

Descargar el comprobante al finalizar el registro

Si deseas registrar más de un estudiante, regresar a la página principal y repetir el proceso

Cabe destacar que al concluir el periodo de registro, es decir el 19 de marzo, las autoridades procederán con la validación de datos, pero todavía no hay fecha para emisión de los resultados.