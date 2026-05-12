Las fechas para recoger la tarjeta en la que se harán los depósitos de la Beca Rita Cetina primaria 2026 para poder recibir el pago, ya están disponibles.

De acuerdo con lo informado por las autoridades educativas, el periodo en el que las familias beneficiarias podrán obtener la tarjeta, será del 18 de mayo y el 31 de julio.

Cabe destacar que los recursos de la Beca Rita Cetina primaria 2026 se van a repartir durante el periodo de regreso a clases; es decir, una vez que concluyan las vacaciones de verano.

Beca Rita Cetina (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Beca Rita Cetina primaria 2026: ¿Cómo recoger la tarjeta?

El coordinador de Becas del Bienestar Benito Juárez, Julio León, será del 18 de mayo y el 31 de julio, cuando se pueda recoger la tarjeta.

Asimismo, explicó que la dispersión del dinero, que corresponde a 2 mil 500 pesos en un solo depósito al año, se llevará a cabo en agosto, en medio del inicio de clases tras las vacaciones de verano.

En el caso de los padres de familia o tutores, los documentos que deben presentar para recoger el plástico en el que se realizará el depósito se tratan de los que se presentan a continuación:

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

Comprobante de domicilio de los últimos seis meses (copia)

Además, para cumplir con el trámite también es necesario que se presenten un par de documentos del estudiante beneficiario, sobre los cuales la autoridad educativa indicó que se tratan de estos:

Acta de nacimiento (copia)

CURP (copia)

¿Qué es la Beca Rita Cetina primaria 2026?

En el mes de febrero de 2026 se anunció la creación de la Beca Rita Cetina primaria 2026, un programa federal destinado a estudiantes de nivel básico en escuelas públicas de todo el país.

El objetivo principal del programa es otorgar un apoyo económico anual de 2 mil 500 pesos, diseñado para cubrir necesidades escolares esenciales como útiles y uniformes, previo al inicio del ciclo escolar.

La beca busca garantizar que las familias cuenten con recursos específicos para enfrentar los gastos iniciales de clases, fortaleciendo la permanencia educativa en primaria pública durante el ciclo 2026-207.

Con ello, Beca Rita Cetina primaria 2026 busca consolidarse como un mecanismo institucional de equidad, asegurando acceso universal sin requisitos de promedio ni condicionamientos adicionales en la educación básica nacional.