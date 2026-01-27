Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que la Constancia de Situación Profesional superó los 2.5 millones de descargas y registra un promedio de 16 mil consultas diarias, a cuatro meses de su implementación.

El funcionario explicó que este documento funciona como un currículum profesional digital, utilizado por instituciones educativas, empleadores, organismos certificadores y dependencias gubernamentales para procesos de ingreso, promoción, acreditación de estudios y validación de perfiles profesionales.

Esta herramienta forma parte de la estrategia de digitalización más importante en la historia del país, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con la Agencia de Transformación Digital.

Constancia de Situación Profesional fortalece la trayectoria académica y laboral: Mario Delgado

Mario Delgado destacó que la Constancia de Situación Profesional es un instrumento clave para reconocer la trayectoria académica y laboral de las y los profesionistas.

Además, subrayó que contribuye a prevenir la falsificación de documentos escolares, así como la usurpación de profesiones que pueden afectar la libertad, la salud y los derechos de las personas.

El documento es digital, gratuito y de consulta pública, lo que permite verificar de manera ágil y transparente la información asociada a la cédula profesional, facilitando su uso en procesos académicos, laborales y administrativos, tanto en el sector público como privado.

La constancia puede emitirse a través del sitio oficial cedulaprofesional.sep.gob.mx.

SEP aclara que la Constancia no sustituye la cédula profesional

Mario Delgado aclaró que las cédulas profesionales mantienen su vigencia permanente como documento oficial que acredita la formación profesional en México.

Precisó que la Constancia de Situación Profesional no sustituye ni afecta la validez de la cédula profesional, sino que amplía el reconocimiento de las acciones de actualización y formación continua de los profesionistas en entornos digitales y de mayor movilidad. Asimismo, reiteró que no es un documento obligatorio.

El titular de la SEP detalló que este documento integra los datos de las cédulas profesionales y próximamente incorporará el apartado de credenciales digitales “México Insignias Abiertas”, donde se podrán registrar:

Certificaciones

Competencias técnicas y socioemocionales

Formación académica

Trayectorias profesionales

Su implementación fortalecerá la articulación entre educación, certificación y mercado laboral, además de dar prioridad a perfiles estratégicos vinculados al Plan México.

SEP impulsa Constancia de Situación Profesional; suma 2.5 millones de descargas. (Cortesía)

Mario Delgado añadió que esta herramienta responde a la necesidad de reconocer capacidades, aprendizajes y actualización de habilidades en un entorno educativo y productivo en constante cambio, donde la digitalización permite mayor certeza, eficiencia y transparencia.

Por su parte, el director general de Profesiones, José Omar Sánchez Molina, informó que México cuenta con más de 15 millones de registros de cédulas profesionales, de los cuales más de 4 millones se generaron a partir de 2018.

Destacó que el 58% de estos registros corresponde a mujeres profesionistas, reflejo del avance en el acceso a la educación superior, así como una creciente diversificación hacia áreas tecnológicas y habilidades digitales, incluyendo casi mil cédulas relacionadas con Inteligencia Artificial (IA).