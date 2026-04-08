Luego de 312 horas de labores, autoridades informaron que se logró localizar a un segundo trabajador con vida de la mina Santa Fe, Sinaloa; se trata de Francisco Zapata.

A través de un comunicado, el Comando Unificado que se integró para rescatar a los 4 mineros resaltó que una vez localizado, se le suministró agua, oxígeno y alimentos al trabajador.

Sin embargo, el minero de nombre Francisco Zapata aún no ha sido sacado de la mina Santa Fe, por lo que siguen en marcha las maniobras para conseguir su extracción segura.

Autoridades encuentran con vida en la mina Santa Fe a Francisco Zapata, segundo trabajador localizado

El 25 de marzo se registró un derrumbe en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de Rosario, Sinaloa, por el cual 4 trabajadores terminaron atrapados en su interior.

El 4 de abril, 10 días después del incidente, autoridades localizaron con vida a uno de los trabajadores; el martes 7 de abril, se dio con el paradero de Francisco Zapata, otro de los mineros.

En un comunicado conjunto, Sedena, Semar, SSPC, Protección Civil y el gobierno de Sinaloa informaron que Francisco Zapata también fue localización con vida.

Localizan con vida a segundo trabajador de mina Santa Fe (@EJTO_FAM_GN/X)

En el desplegado, las dependencias resaltaron el minero fue encontrado cerca de las 13:50 horas del martes 7 de abril, luego de 312 horas de labores de rescate.

Asimismo, luego de explicar que el segundo trabajador que ha sido localizado tiene 42 años y es originario de Papasquiaro, Durango, las autoridades resaltaron que ya se le brinda atención.

Segundo minero localizado no ha sido extraído de mina Santa Fe

Al informar sobre la localización con vida de un segundo trabajador atrapado en la mina Santa Fe, el Comando Unificado resaltó que el minero ya recibe la atención necesaria.

Lo anterior debido a que se reportó que los servicios de emergencia que participan en los trabajos de rescates en la mina Santa Fe, ya le han suministrado agua, alimento y oxígeno.

Sin embargo, hasta pasadas las 19:00 horas, Francisco Zapata no ha sido retirado de la mina, por lo que siguen en desarrollo las maniobras con las que se busca lograr su extracción segura.