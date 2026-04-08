Este miércoles 8 de abril de 2026, autoridades del Comando Unificado de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informaron el rescate con vida del segundo minero atrapado en Sinaloa, quien fue recibido con aplausos al salir a la superficie.
Tras su rescate, Francisco Zapata Nájera fue atendido de inmediato por personal médico y posteriormente trasladado en helicóptero al Hospital General de Mazatlán para una valoración más completa.
En redes sociales comenzó a circular el video del momento en que el minero logra salir de la mina, acompañado por brigadistas de rescate que celebraron con emoción su llegada a la superficie.
Con emoción y aplausos reciben a Francisco Zapata Nájera, segundo minero rescatado con vida
Un video difundido en redes sociales muestra el emotivo momento en que Francisco Zapata Nájera, quien permaneció atrapado en la mina de Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fue recibido entre aplausos tras ser rescatado con vida.
En las primeras imágenes se observa la entrada de la mina, de donde comienzan a salir los rescatistas. Detrás de ellos aparece un vehículo que transporta al minero, quien portaba una cobija térmica tras permanecer 14 días atrapado bajo tierra.
En el acceso a la mina Santa Fe ya lo esperaba una ambulancia, donde recibió la primera atención médica antes de ser trasladado para su evaluación hospitalaria.
Cuando fue ingresado a la ambulancia, los rescatistas y presentes lo recibieron con aplausos, celebrando que logró salir con vida de la mina.
Continúa la búsqueda del último minero atrapado en Santa Fe, Sinaloa
Tras el rescate de Francisco Zapata Nájera, autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil informaron que las labores continúan para localizar al último minero que permanece atrapado desde el pasado 25 de marzo.
Los equipos de emergencia mantienen trabajos de bombeo de agua y retiro de jales, con el objetivo de avanzar en la zona donde podría encontrarse el trabajador.
En estas tareas participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, así como brigadas de rescate de Protección Civil de Jalisco y autoridades del estado de Sinaloa.