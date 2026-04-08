La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informaron el hallazgo de un tercer minero sin vida en Santa Fe, Sinaloa, tras el derrumbe ocurrido en una mina del municipio de El Rosario.

“Lamentablemente también se encontró a otro minero, pero ya sin vida. Queda todavía una persona por rescatar y continúan los trabajos” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El descubrimiento se realizó tras las labores del Comando Unificado, que desde hace varios días mantiene un operativo de búsqueda para localizar a los cuatro trabajadores que quedaron atrapados en la mina de Santa Fe desde el pasado 25 de marzo.

Después de intensas horas de trabajo, este 8 de abril de 2026 las autoridades confirmaron el hallazgo del tercer minero, quien lamentablemente fue localizado sin vida.

Realizarán pruebas para identificar al tercer minero hallado sin vida en Santa Fe

Autoridades informaron mediante un comunicado que, tras el hallazgo del tercer minero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició las diligencias correspondientes para el traslado del cuerpo a la unidad forense.

En ese lugar se realizarán las pruebas periciales necesarias para su identificación oficial.

Asimismo, las autoridades mantienen comunicación directa con los familiares de los trabajadores para informarles sobre el avance de las diligencias, mientras continúan las labores ininterrumpidas en el sitio para localizar al último minero que permanece atrapado.

¿Quiénes son los mineros atrapados en Santa Fe, Sinaloa?

Tras el derrumbe en la mina Santa Fe, cuatro trabajadores quedaron atrapados desde el 25 de marzo. Hasta el momento, dos de ellos han sido rescatados con vida:

José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, rescatado con vida.

Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Santiago Papasquiaro, localizado con vida.

Sin embargo, este 8 de abril se confirmó el hallazgo de un tercer minero sin vida, cuya identidad aún no ha sido determinada oficialmente.

Las autoridades continúan la búsqueda del cuarto trabajador atrapado, a más de 10 días del derrumbe, con la esperanza de localizarlo con vida.

Continúan labores de rescate en la mina de Santa Fe

Los equipos de rescate mantienen las labores para recuperar al minero Francisco Zapata Nájera, quien permanece atrapado en una zona de la mina que se encuentra inundada.

Por esta razón, personal del Comando Unificado realiza trabajos de bombeo de agua para despejar el área y facilitar el rescate del trabajador, quien posteriormente será trasladado a una unidad médica para su valoración.