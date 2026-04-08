El Comando Unificado logró rescatar con vida al segundo minero atrapado en la mina de Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, la mañana de este miércoles 8 de abril de 2026, luego de 14 días de intensas labores de búsqueda y rescate.

A través de un comunicado, autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmaron que el trabajador rescatado es Francisco Zapata Nájera, quien fue localizado con vida dentro de la mina.

Tras varias horas de maniobras para liberarlo, los equipos de emergencia lograron sacarlo del lugar y trasladarlo de inmediato para recibir atención médica, debido al tiempo que permaneció atrapado bajo tierra.

Trasladan a hospital a segundo minero rescatado con vida en Sinaloa

De acuerdo con el reporte oficial, a las 10:36 horas de este miércoles Francisco Zapata Nájera fue rescatado con vida, luego de las intensas labores realizadas por el Comando Unificado en la mina de Santa Fe.

Una vez en la superficie, paramédicos lo estabilizaron de inmediato y posteriormente fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán, donde recibe atención médica especializada.

Antes de ser sacado de la mina, el trabajador recibió una primera valoración médica dentro del yacimiento, como parte de los protocolos de emergencia implementados por las brigadas de rescate.

Mientras tanto, la titular de la CNPC, Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares de los mineros para informarles sobre el avance de las labores de rescate.

Continúa operativo para rescatar al último minero en Santa Fe, Sinaloa

La CNPC informó que el operativo para localizar y rescatar al último minero atrapado continúa, con la participación de diversas dependencias federales, estatales y brigadas especializadas.

En el despliegue participan:

Comando Unificado integrado por la CNPC y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Comisión Federal de Electricidad

Brigadas de rescate de Protección Civil de Jalisco

Autoridades del estado de Sinaloa

Las autoridades señalaron que las maniobras de rescate continúan de forma ininterrumpida hasta lograr ubicar al último trabajador atrapado en la mina de Santa Fe.