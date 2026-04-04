El binomio canino que acompañaba las labores de rescate en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, no logró detectar a los mineros que suman nueve días atrapados.

Los esfuerzos de las autoridades se concentran principalmente en la zona de cableado para instalar una bomba de desagüe, así como en la limpieza de accesos, reforzamiento estructural y perforaciones para comunicación.

Binomio canino falla en detectar mineros atrapados en mina Santa Fe (CNPC)

Autoridades se enfocan en desaguar zona de mina Santa Fe para encontrar a mineros

De acuerdo con autoridades, los trabajos en la mina Santa Fe se concentran en la instalación de cableado, necesario para poner en funcionamiento una bomba eléctrica que permitirá el desagüe de lodo.

Esto facilitaría el acceso hacia el punto donde, según autoridades, se encuentran los mineros que quedaron atrapados en el derrumbe del pasado 25 de marzo.

A pesar de los esfuerzos, preocupa que el binomio canino desplegado en la zona no logró detectar la presencia de personas bajo el lodo.

Aun así, familiares y autoridades esperan tener noticias positivas sobre la localización de los mineros que solo cumplían con su jornada laboral.

Binomio canino falla en detectar mineros atrapados en mina Santa Fe (CNPC)

Protección Civil da detalles de los trabajos en la mina Santa Fe

Sobre los esfuerzos en la mina Santa Fe, Protección Civil detalló lo siguiente: