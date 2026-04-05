La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó la instalación de una bomba y cableado para los trabajos de rescate de los tres mineros que continúan atrapados en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con la propia dependencia, son más de 350 elementos de rescate quienes se encuentran participando en las tareas de estabilización de la presa de jales y el control de los niveles de agua dentro de la mina Santa Fe.

Instalan bomba y cableado para el rescate de mineros de Santa Fe

En seguimiento a las labores de rescate de tres mineros en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, la CNPC dio a conocer que se instaló una bomba de 25 caballos de fuerza en la zona cero con la intención de disminuir los niveles de agua y permitir así ingreso seguro de los rescatistas.

Destacaron que la instalación y puesta en marcha de la bomba al interior de la mina Santa Fe, fue posible tras las tareas de instalación de cableado eléctrico en los tableros de alimentación.

Gracias a la ayuda de la bomba, los servicios de emergencia han logrado reducir dos metros los niveles del agua en la mina, lo que representa un aproximado de 12 mil 600 litros que se han desalojado.

Hasta el momento la perforación de un barreno registra 79 metros lineales, en tanto también se lleva a cabo el retiro de material para poder continuar con la búsqueda de los tres mineros atrapados en la mina Santa Fe.

Instalan bomba y cableado para el rescate de mineros de Santa Fe (CNPC)

La CNPC puntualizó que son 535 elementos de rescate quienes participan en las labores de búsqueda y localización de los mineros, los cuales acumulan ya 255 horas de trabajos.

Entre ellos destacó la participación de personal de Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Bomberos Jalisco, Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otros.

Dichos cuerpos de rescate sostiene reuniones con los familiares de los mineros, en donde informan acerca de los avances en las tareas que buscan lograr su ubicación.