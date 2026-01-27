El diputado local Ismael Cabeza de Vaca presentó una iniciativa en la que pide transparencia a las autoridades estatales por la desaparición de choferes en Tamaulipas.

Fue el 20 de enero de 2026 cuando se dio a conocer que 8 choferes de tráiler desaparecieron en Tamaulipas mientras transportaban autos usados con rumbo a la ciudad de Puebla.

Ocho tráileres y sus choferes desaparecidos en carreteras de Tamaulipas.

El gobierno del Administrador Huachicolero @Dr_AVillarreal primero lo negó y después tuvo que reconocerlo ante las familias que hoy exigen que regresen con vida.



Silencio oficial. Cero respuestas.



Ismael Cabeza de Vaca exige avances de la investigación por la desaparición de choferes en Tamaulipas

En el Congreso de Tamaulipas, Ismael Cabeza de Vaca exigió al gobierno local, así como a la Fiscalía del estado, que presenten información acerca de los avances obtenidos hasta el momento de la investigación que se realiza por la desaparición de 8 choferes de tráiler.

Lo anterior, luego de que familiares de los 8 conductores se han presentado ante la propia Fiscalía para solicitar información acerca de las indagatorias.

En este sentido, el diputado por la bancada del PAN instó a las autoridades a compartir la información con las familias, con la finalidad de que cuenten con plena transparencia sobre el actuar de las autoridades.

De igual forma, Ismael Cabeza de Vaca pidió al gobierno de Tamaulipas la implementación de acciones que permitan localizar con vida a los 8 conductores de tráiler desaparecidos.

De acuerdo con Cabeza de Vaca, esto debe ir de la mano de un informe donde se señale cómo marcha la construcción de las nuevas estaciones de seguridad que se construirían en la entidad, para las cuales se solicitó un financiamiento de más de mil 100 millones de pesos.