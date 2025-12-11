Al acusar que no se han establecido acuerdos en torno a sus demandas, la ANTAC advirtió que volverán a realizarse bloqueos antes de Navidad en varios estados del país.

Así lo sentenció David Estévez , presidente de la (Asociación Nacional de Transportistas) ANTAC, quien señaló que la movilización de la próxima semana sería aún más grande que las que se han llevado a cabo.

“Volvemos otra vez a bloquear, pero con la diferencia de que los estados que no habían participado ya se sumaron, varios estados del sur” David Estévez. Presidente de la ANTAC

ANTAC anuncia más bloqueos antes de Navidad; advierte que serán más grandes

Luego de una infructífera reunión con el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural en México, Leonel Cota Montaño , la ANTAC anunció que habrá nuevos bloqueos antes de Navidad.

ANTAC. (Cuartoscuro / Fotografía Cortesía)

Entrevistado en el noticiero radiofónico de Enrique Acevedo, el presidente del organismo insistió en acusar que la inseguridad en la carreteras del país ha dejado no solo pérdidas materiales, sino bajas de compañeros.

Pese a ello, acusó que no han recibido respuestas favorables por parte de las autoridades, por lo cual indicó que ya se tiene preparada una nueva movilización para la siguiente semana.

“Volvemos otra vez a bloquear, pero con la diferencia de que los estados que no habían participado ya se sumaron, varios estados del sur de nuestro país nos están comentando que también se suman al esfuerzo” David Estévez. Presidente de la ANTAC

Al respecto, el presidente de ANTAC refirió que se van a efectuar nuevos bloqueos que serán aún más grandes que los previos, toda vez que resaltó que ahora tendrán el apoyo de compañeros de estados que no habían participado.

En específico, David Estévez resaltó que para las movilizaciones que están programadas para efectuarse antes de Navidad, se contempla que se sumen transportistas del sur de México.

ANTAC confía que próxima reunión con autoridades evite nuevos bloqueos

A pesar de los planes de llevar a cabo nuevos bloqueos antes de Navidad, el presidente de la ANTAC confió en que la próxima reunión con las autoridades permita establecer un acuerdo y evite las movilizaciones.

Con respecto a lo anterior, David Estévez indicó que el martes 16 de diciembre habrá una nueva reunión con el secretario de Agricultura Julio Berdegué , mientras que el miércoles 17 habrá un encuentro con autoridades de movilidad y transporte.

De cara a dichos encuentros, el presidente de la ANTAC se dijo esperanzado en que “haya un buen acuerdo” con el que se anulen los nuevos bloqueos, pues aseveró que su intención es el bien común.

En torno a lo anterior, el representante de los transportistas sostuvo que lo que quieren es ser aliados del gobierno, pues su lucha es a favor del “bien del campo y sobre todo la seguridad de la carreteras”.