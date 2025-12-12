Agricultores anunciaron la posibilidad de llevar a cabo nuevos bloqueos a lo largo del país junto a transportistas durante la próxima semana, al acusar una falta de acuerdos y atención a sus demandas.

Así lo advirtió Eraclio Rodríguez, el dirigente del Frente Nacional para la Defensa del Campo, quien resaltó que se tomó la decisión de suspender el diálogo con el gobierno federal al no alcanzar acuerdos.

“¿Cuántas veces nos vamos a tener que levantar? No sabemos ¿Cuántas veces vamos a tener que cerrar? Tampoco sabemos" Eraclio Rodríguez. Dirigente del Frente Nacional para la Defensa del Campo

Agricultores amenazan con más bloqueos junto a transportistas para la próxima semana

Ante la decisión de romper el diálogo con las autoridades federales debido a la falta de acuerdos y atención a sus demandas, agricultores y transportistas ya planean nuevos bloqueos para la próxima semana.

Bloqueos de transportistas y agricultores (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Desde el Monumento a la Revolución, el dirigente del Frente Nacional para la Defensa del Campo, Eraclio Rodríguez, dijo que junto a la ANTAC se determinó suspender las mesas de diálogo con el gobierno federal.

Lo anterior debido a que acusó que las autoridades han desoído sus planteamientos en los temas de mayor interés y que se demandan de forma constante por el lado del sector agrario y del transporte:

Precios de garantía para granos

Seguridad para transportistas en las carreteras

Debido a ello, Eraclio Rodríguez refirió que no solo habría bloqueos durante la próxima semana, pues expuso que mientras no haya una garantía para el cumplimiento de sus exigencias, las movilizaciones seguirán.

Agricultores acusan al gobierno de nexos con el crimen

Tras anunciar nuevos bloqueos carreteros de agricultores y transportistas durante la próxima semana, el dirigente del Frente Nacional para la Defensa del Campo, Eraclio Rodríguez, se lanzó en contra del gobierno federal.

En su crítica a las autoridades, el representante del sector campesino aseguró que el gobierno federal no atiende sus planteamientos porque tiene vínculos cercanos con organizaciones criminales, por los que aseveró, no puede cumplir sus demandas.

En el mismo sentido, resaltó que las autoridades están más comprometidas con los grandes industriales del país y los intereses de dicho sector chocan con las necesidades que les han planteado.