La Secretaría de Marina (Semar) en conjunto con la Guardia Costera de Estados Unidos, logró el aseguramiento de diversas toneladas de cocaína en la zona oeste de la Isla Clarión.

Semar y Guardia Costera de Estados Unidos decomisaron toneladas de cocaína

Como parte de las acciones permanentes que se despliegan con el fin de anular las actividades criminales, personal de la Semar logró asegurar toneladas de cocaína en la Isla Clarión, Colima.

El golpe contra el narcotráfico fue conseguido por la Semar, con la colaboración de elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima.

Sobre lo ocurrido, la Semar informó que en las acciones se incautaron cerca de 188 bultos en cuyo interior se encontró un elemento similar a la cocaína, que en conjunto, representan varias toneladas.

“La Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informa que, durante operaciones de vigilancia y seguridad marítima, se logró el aseguramiento de aproximadamente 188 bultos que representan varias toneladas de presunta cocaína" Semar

La dependencia indicó que los bultos se encontraron “más allá de la Zona Económica Exclusiva, al oeste de Isla Clarión”, gracias al intercambio de información con autoridades de Estados Unidos.

Asimismo, resaltó que se aseguraron gracias al despliegue de unidades tanto de la Armada de México como de la Guardia Costera y de personal de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur.

En torno a dicho dispositivo, la Semar explicó que fue parte de los esfuerzos de cooperación bilateral e internacional que se efectúan con el fin de combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

Decomiso cocaína logrado por Semar y Estados Unidos (Cortesía)

Aseguramiento de cocaína en Isla Clarion dejó varios detenidos

Al reportar que en conjunto con personal de la Guardia Costera de Estados Unidos se logró el aseguramiento de varias toneladas de cocaína, la Semar resaltó que el operativo dejó varios detenidos.

Sobre ello, la Semar explicó que en las acciones efectuadas al oeste de la Isla Clarion, fueron detenidas varias personas a quienes afirmó, se les leyeron sus derechos como corresponde por ley.

Decomiso cocaína logrado por Semar y Estados Unidos (Cortesía)

De la misma forma, destacó que una vez concluido el operativo, las personas asegurada fueron puestas a disposición de las autoridades competentes que se encargarán de determinar su situación jurídica.

Finalmente, recordó que el golpe que aseguró, va a afectar financieramente al crimen organizado, es parte de las operaciones de vigilancia marítima para inhibir la acción delincuencial.