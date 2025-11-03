Guadalupe Mora, aseguró que sabe que en cualquier momento podría ser víctima de asesinato como Carlos Manzo o su propio hermano, Hipólito Mora.

Mora, actualmente titular de la Jefatura de Tenencia La Ruana en Felipe Carrillo Puerto, recientemente tuvo que despedir a su sobrino, Alejandro Torres, y su esposa, luego de ser asesinados en un ataque directo.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Guadalupe Mora, como:

¿Quién es Guadalupe Mora?

¿Cuántos años tiene Guadalupe Mora?

¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Mora?

¿Guadalupe Mora tiene esposa?

¿Guadalupe Mora tiene hijos?

¿Qué estudió Guadalupe Mora?

¿Cuál es la trayectoria de Guadalupe Mora? y más

¿Quién es Guadalupe Mora?

Guadalupe Mora Chávez es actualmente el titular de la jefatura de Tenencia de la Ruana; hermano del ex líder de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora.

Tras la muerte de su hermano, mantuvo la lucha contra las organizaciones delictivas en Felipe Carrillo Puerto, municipio de Michoacán del que es originario.

¿Cuántos años tiene Guadalupe Mora?

El jefe de tenencia de La Ruana, Guadalupe Mora Chávez, tiene 64 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Guadalupe Mora?

Si bien se desconoce la edad exacta de Guadalupe Mora, se sabe que ésta su cumpleaños es el 12 de diciembre, por lo que nació bajo el signo zodiacal de sagitario.

¿Guadalupe Mora tiene esposa?

Guadalupe Mora estuvo casado; sin embargo su perfil de Facebook señala que actualmente su estado civil es divorciado.

¿Guadalupe Mora tiene hijos?

Se desconoce si Guadalupe Mora tiene o no hijos.

¿Qué estudió Guadalupe Mora?

Se desconoce el último grado de estudios de Guadalupe Mora pues cuando se postuló a la presidencia municipal de Buenavista en 2024, no compartió datos académicos.

¿Cuál es la trayectoria de Guadalupe Mora?

Hipólito Mora es, desde 2024, el titular de la jefatura de Tenencia de La Ruana en Felipe Carrillo Puerto, Michoacán, municipio en el que nació.

Asimismo, formó parte de las autodefensas que lideraba su hermano Hipólito Mora.

Se desconoce otra trayectoria laboral o académica de Mora Chávez.

Guadalupe Mora cree que podrían matarlo como a su hermano o a Carlos Manzo

Luego del asesinato de Carlos Manzo, Guadalupe Mora aseguró que siente que “no tarda en pasarle lo mismo” que a Carlos Manzo o a Hipólito Mora.

“Yo siento que no tarda en pasarme lo mismo que a ellos… me traen mucho coraje” Guadalupe Mora

Esto además, luego de que su sobrino fue asesinado en compañía de su esposa en un ataque directo mientras se encontraban en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Michoacán.