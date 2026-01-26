La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, exigió justicia y la pronta detención de los responsables del ataque en Salamanca, Guanajuato, ocurrido el 25 de enero de 2026.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a las familias que lamentable murieron en esta tragedia en Salamanca [...] hago un llamado firme pero respetuoso para que las autoridades detengan a los responsables”

Entrevistada por medios de comunicación, Kenia López Rabadán sostuvo que la sociedad merece verdad, justicia y garantías de no repetición, haciendo hincapié en que este asunto en Salamanca va más allá de partidos políticos.

Esta nueva tragedia registrada en Salamanca se une a otros hechos violentos que hacen de Guanajuato el estado más peligroso del país, con más de 2 mil homicidios registrados en el 2025.

Kenia López Rabadán (Cámara de Diputados)

México quiere paz, dice Kenia López Rabadán tras ataque en Salamanca

Sobre el ataque en Salamanca, Kenia López Rabadán agregó que todas las instituciones, incluyendo la Cámara de Diputados, están obligadas a generar las condiciones para que “la paz regrese a nuestro México”.

“Hoy más allá que los partidos, es una discusión de que México quiere y anhela paz”, sostuvo Kenia López Rabadán.

Agregó que, si bien la alcaldía donde ocurrieron los hechos es morenista, a la par que mencionó que el gobierno estatal es panista, recalcó que lo verdaderamente importante es garantizar la seguridad.

Ataque en Salamanca dejó 11 personas muertas

El ataque ocurrió el 25 de enero de 2026 en la comunidad de Lomas de Flores, en Salamanca, Guanajuato, cuando decenas de familias presenciaban un partido local de fútbol en una cancha deportiva.

Hasta ese lugar, hombres armados llegaron fuertemente armados en varios vehículos y abrieron fuego indiscriminadamente contra quienes estaban ahí reunidos.

Como resultado de la agresión 11 personas murieron y 12 más resultaron heridas, incluyendo mujeres y un niño.

Hasta la publicación de esta nota, no se reportan personas detenidas y aún se desconoce el motivo del ataque.