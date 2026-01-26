Durante la tarde del domingo 25 de enero se registró un ataque armado en deportivo de Salamanca, Guanajuato, dejando varios muertos.

Los hechos se registraron en un campo de fútbol conocido como ‘Campos de las Cabañas’ en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca.

Ataque en deportivo de Salamanca deja varios muertos

Según reportes de las autoridades, dos camionetas arribaron al lugar mientras se realizaba un partido de fútbol; sujetos armados comenzaron a disparar contra los asistentes.

Hasta el momento, se reportan 11 personas muertas; diez personas murieron en el campo tras el ataque y una más mientras recibía atención médica.

🚨El Gobierno Municipal de Salamanca, Guanajuato, condenó enérgicamente los hechos de violencia registrados en el municipio y el estado, entre ellos el ataque ocurrido la tarde del domingo en un campo de futbol de la comunidad de Loma de Flores.



Saldo oficial:



12 personas resultaron heridas y fueron trasladados al Hospital General de Salamanca.

Tras el ataque, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato arribaron al lugar y encontraron 100 casquillos percutidos y se realizó un operativo por la zona.

Autoridades no han reportado personas detenidas por ataque armado.

Gobierno municipal de Salamanca condenan ataque en Salamanca

César Prieto Gallardo, alcalde de Salamanca compartió un comunicado para condenar el ataque armado en el campo de fútbol y los hechos violentos que se han registrados en los últimos días en el municipio.

El sábado 24 de enero se registró la muerte de 5 hombres en actos violentos y el secuestro de una persona.

Entre el 13 y 22 de enero se ha registrado el secuestro de seis personas en distintos puntos y comunidades rurales de Salamanca.

Dichas desapariciones estarían relacionadas a los delitos de extrusión, venta de drogas y huachicol.

El alcalde de Salamanca expresó sus condolencias por la muerte de 11 personas durante el ataque en el campo de fútbol y aseguró que su compromiso es trabajar por la seguridad y paz del municipio.