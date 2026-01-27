Alejandro Moreno era un músico perteneciente a la banda Reencuentro Norteño. La muerte del joven fue confirmada tras el ataque armado en Salamanca.

La noticia generó conmoción entre el gremio musical mexicano, enviando condolencias a la familia del joven.

¿Quién era Alejandro Moreno?

Alejandro “Charly” Moreno era el baterista de la banda de regional mexicano Reencuentro Norteño.

Alejandro “Charly” Moreno (Facebook | Conjunto X-Panmsión)

¿Qué edad tienía Alejandro Moreno al morir?

Se desconoce la edad de Alejandro Moreno al momento de morir.

¿Quién era la esposa de Alejandro Moreno?

No hay información pública que confirme una relación de Alejandro Moreno.

¿Qué signo zodiacal era Alejandro Moreno?

No hay datos certeros de la fecha de nacimiento de Alejandro Moreno.

¿Quiénes fueron los hijos de Alejandro Moreno?

Medios no señalan que Alejandro Moreno fuera padre de familia.

¿Qué estudió Alejandro Moreno?

Se desconoce el grado académico de Alejandro Moreno.

¿En qué había trabajado Alejandro Moreno?

Medios señalan que Alejandro Moreno impulsó un negocio que se dedicaba al diseño de mercancía para grupos musicales .

Además de la música, el joven también formó parte del equipo de futbol americano de la Universidad del Verbo Encarnado (UIW).

Alejandro Moreno fue identificado entre las víctimas de la balacera en Salamanca

La tarde del domingo 25 de enero de 2026, un grupo armado irrumpió en un campo deportivo de la comunidad Loma Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Hombres abrieron fuego contra los jugadores y contra las personas que estaban en la afición.

Autoridades reportaron que el saldo fue de 11 personas muertas y otras 12 heridas. Alejandro “Charly” Moreno fue identificado entre las víctimas mortales.

En redes sociales, colegas del gremio musical extendieron un último adiós al joven, a quien recordaron una promesa de la música por su gran pasión.