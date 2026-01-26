Un ataque armado en un campo de fútbol en Salamanca, Guanajuato, dejó 11 personas muertas y 12 heridas el domingo 25 de enero, cuando civiles fueron agredidos por hombres armados mientras disfrutaban de un partido.

Tras los hechos, el alcalde César Prieto afirmó que grupos criminales buscan someter a las autoridades municipales mediante actos de violencia.

Ataque armado en campo de fútbol de Salamanca

El ataque ocurrió en la comunidad de Loma de Flores, donde sujetos armados arribaron en camionetas y abrieron fuego contra los asistentes a un partido de fútbol durante la tarde. Posteriormente, los agresores huyeron del lugar, dejando múltiples víctimas mortales y personas lesionadas.

Alcalde de Salamanca señala intento del crimen organizado por someter a autoridades

Luego del ataque, el alcalde César Prieto aseguró que grupos del crimen organizado, sin precisar cuáles, intentan intimidar y someter a las autoridades con hechos violentos como el ocurrido en Loma de Flores.

Sostuvo que estos grupos no lograrán su objetivo y llamó a la ciudadanía a colaborar desde el ámbito social para prevenir la violencia.

"Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a las autoridades, cosa que no van a lograr. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que haga lo que le corresponde, porque no solo es un tema de policías, también es un tema de valores y de evitar involucrarnos en adicciones u otras conductas que generan problemas” César Prieto, alcalde de Salamanca, Guanajuato

Alcalde de Salamanca reconoce apoyo en seguridad y pide respaldo de Claudia Sheinbaum

El edil también reconoció el apoyo en materia de seguridad por parte de autoridades estatales y federales, incluyendo al secretario de Seguridad, a la Fiscalía de Guanajuato y al Gobierno de México.

“Tenemos comunicación con el secretario de Seguridad del estado, con el fiscal y con la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno de México. En conjunto daremos apoyo a las familias de las víctimas de este terrible ataque” César Prieto, alcalde de Salamanca, Guanajuato

Ante la gravedad de los hechos, Prieto hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así como a la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, para reforzar las acciones de seguridad y recuperar la paz en Salamanca.

“Quiero reconocer que hemos tenido el apoyo tanto de la federación como del estado como nunca se había tenido. Aprovecho para pedir a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Denisse que nos apoyen para recuperar la tranquilidad y la seguridad que merecen las y los salmantinos.Es una tarea conjunta y se va a dar con los responsables” César Prieto, alcalde de Salamanca, Guanajuato

“Lamentablemente hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad”, dice el presidente municipal de Salamanca, Guanajuato, César Prieto, luego de la masacre en un campo de fútbol, donde un comando armado asesinó a 11 personas. Pide ayuda a la presidenta Sheinbaum y la… pic.twitter.com/xQoYf5pL91 — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) January 26, 2026

Fiscalía de Guanajuato investiga ataque armado en Salamanca

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato es la instancia responsable de la investigación, aunque confirmó que existe coordinación con el Gabinete de Seguridad federal.

Durante su conferencia matutina del lunes 26 de enero, la mandataria señaló que el caso fue atraído por la fiscalía estatal.