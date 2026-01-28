El pasado domingo 25 de enero de 2026 tuvo lugar un ataque armado al interior de un campo deportivo ubicado en la comunidad Loma Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

El saldo del ataque en Salamanca fue de 12 personas heridas y 11 muertas, entre las que se encuentra el músico Alejandro “Charly” Moreno, integrante de la banda Reencuentro Norteño.

Se confirma la muerte de Alejandro Moreno tras ataque en Salamanca

Bandas y artistas del regional mexicano confirmaron la muerte de Alejandro Moreno, quien era baterista de Reencuentro Norteño.

Por medio de redes sociales se extendieron condolencias a familiares, amigos y demás integrantes del grupo musical.

Alejandro “Charly” Moreno (Facebook | Conjunto X-Panmsión)

Hasta el momento, la familia de Alejandro “Charly” Moreno no se ha pronunciado respecto al ataque perpetrado en Salamanca.

Del mismo modo, la banda Reencuentro Norteño ha emitido declaraciones por la muerte de su compañero.

La última presentación de la agrupación junto a Alejandro Moreno habría tenido lugar un día antes del ataque, el 24 de enero.

Medios señalan que Reencuentro Norteño se presentó en un evento privado.

¿Qué se sabe del ataque armado en Salamanca?

El lunes 26 de enero comenzaron a ser reveladas las primeras líneas de investigación por la masacre en Salamanca.

De acuerdo con las autoridades, el ataque fue relacionado con una disputa entre los grupos Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Santa Rosa.

Fuentes provenientes del Gabinete de Seguridad federal han revelado que cinco de los muertos eran parte de una empresa de seguridad privada que está ligada al CJNG.

Hasta el momento continuan las investigaciones en torno al ataque armado en Salamanca.