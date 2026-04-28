El cantante español Melendi regresará a México con dos conciertos en el Auditorio Nacional como parte de su gira 2026, una de las más esperadas por sus fans.

¿Cuándo es el concierto de Melendi en CDMX 2026?

Melendi se presentará en la Ciudad de México, en el Aduitorio Nacional los días:

28 de abril de 2026

29 de abril de 2026

Ambos conciertos de Melendi están programados a las 8:30 pm en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Estas fechas en México forman parte del tour internacional de Melendi, con el que recorre varios países tras más de dos décadas de carrera musical.

Se espera un concierto de aproximadamente 1 hora y 45 minutos, con una producción de gran formato y un repertorio que combina clásicos con canciones recientes de Melendi.

Posible setlist de Melendi en CDMX 2026

Aunque el setlist oficial de Melendi puede variar, estos son los temas que el cantante español suele interpretar en su gira reciente, por lo que podrían sonar en el Auditorio Nacional:

Hijos del mal

Tocado y hundido

Con sólo una sonrisa

Caminando por la vida

Un violinista en tu tejado

Tu jardín con enanitos

Desde que estamos juntos

Barbie de extrarradio

Destino o casualidad

Cheque al portamor

La promesa

Lágrimas desordenadas

Estas canciones forman parte de sus shows más recientes y recopilan sus mayores éxitos.

Además, el concierto incluiría himnos como “Destino o casualidad” y “Un violinista en tu tejado”, junto con posibles temas nuevos, como parte de esta nueva etapa en su carrera.

¿Habrá telonero en el concierto de Melendi?

Hasta ahora, no se ha confirmado ningún telonero oficial para los conciertos de Melendi en CDMX 2026 en el Auditorio Nacional.

En la información disponible del evento no se menciona artista invitado, por lo que el show estaría centrado completamente en el repertorio del cantante español.

El regreso de Melendi al Auditorio Nacional apunta a ser uno de los conciertos más destacados de abril 2026 en la CDMX.