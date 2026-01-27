Autoridades del estado de Guanajuato investigan la posibilidad de que el ataque armado en el municipio de Salamanca, la tarde del domingo 25 de enero, estaría ligado a una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El ayuntamiento de Salamanca detalló que, tras el ataque ocurrido un campo de fútbol conocido como “Campos de las Cabañas” en la comunidad de Loma de Flores, 11 personas murieron y 12 más resultaron heridas.

Ataque en Salamanca sería disputa entre CJNG y Santa Rosa de Lima; hay un posible responsable

La Fiscalía de Guanajuato ya investiga el ataque armado ocurrido en Salamanca, en donde una de las líneas sugiere que este estaría ligado a una disputa por la plaza que sostienen integrantes del CJNG con el Cártel Santa Rosa de Lima.

Y es que las indagatorias han permitido conocer que previo a que ocurriera este ataque, presuntos integrantes del Cártel de Santa Roja de Lima habrían dejado en al menos dos ocasiones mantas con amenazas dirigidas al CJNG en la comunidad Loma de Flores en Salamanca.

Ataque en Salamanca estaría ligado a disputa entre CJNG y Santa Rosa de Lima (ExpresaTV )

Adicional a ello, autoridades habrían identificado a 5 de las víctimas de Salamanca como trabajadores de una empresa de seguridad privada, la cual estaría vinculada al CJNG.

El ataque podría estar relacionado con un sujeto identificado como Moisés Soto Bermúdez, quien sería jefe de sicarios de una facción denominada “Los Marros”, en alusión al fundador del Cártel de Santa Rosa, José Antonio Yépez Ortiz alias “El Marro”.

Hasta el momento, autoridades continúan las investigaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con los responsables.