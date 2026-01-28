Entre gritos de pánico, angustia y llanto, víctimas y sobrevivientes del ataque armado ocurrido en un campo de futbol de Salamanca, Guanajuato, fueron captados en video.

Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, muestran los momentos de terror vividos por los asistentes tras la balacera.

El video, con una duración aproximada de nueve minutos y medio, ofrece un primer vistazo a la desesperación, los llamados de auxilio y el caos que se vivió luego de que hombres armados dispararan contra personas que se encontraban en un partido de futbol en la comunidad de Lomas de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

Las grabaciones, realizadas por los propios asistentes, también evidencian cómo los sobrevivientes intentaron organizarse para auxiliar a los heridos, al mismo tiempo que solicitaban apoyo de las autoridades locales.

Video exhibe minutos posteriores al ataque armado en campo de futbol de Salamanca

La videograbación que circula en redes sociales muestra con crudeza los minutos posteriores al ataque armado perpetrado por sujetos armados en el campo de futbol de Salamanca.

En las imágenes se observan varias personas muertas y heridas sobre el pasto, así como otras que intentaron resguardarse para evitar ser alcanzadas por las balas.

Mientras tanto, los sobrevivientes buscan ayuda de manera desesperada con la intención de salvar la vida de los lesionados.

Entre gritos de dolor, rabia e incredulidad, algunos asistentes se cuestionan el motivo del ataque y lanzan reclamos contra los responsables.

Tras la difusión del video, se dio a conocer que los funerales de algunas de las víctimas ya se llevaron a cabo, donde familiares y amigos los despidieron entre aplausos y porras.

Además, habitantes de Salamanca instalaron un memorial en honor a las víctimas y se espera que para el próximo jueves 29 de enero se convoque a una jornada de paz.

Señalan al Cártel de Santa Rosa de Lima por ataque armado en Salamanca

De acuerdo con información publicada por Milenio, fuentes de seguridad señalan al Cártel de Santa Rosa de Lima como presunto responsable del ataque armado en el campo de futbol de Salamanca.

Según dichas fuentes, entre las víctimas mortales habría presuntos integrantes de una empresa de seguridad privada relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Asimismo, se indicó que antes del ataque fueron aseguradas dos cartulinas con mensajes atribuidos al Cártel de Santa Rosa de Lima.

Cabe recordar que en esta región de Guanajuato existe una disputa territorial entre estas dos organizaciones criminales.