Las 11 víctimas mortales del ataque armado ocurrido durante un juego en una cancha de futbol en Salamanca, Guanajuato, ya han sido identificadas por amigos y familiares.

Carlos Alejandro Moreno, músico de la banda Recuento Norteño Brayan Gutierrez, joven que acudió a apoyar a los equipos Alejandro Prieto de 45 años, ex elemento de Tránsito de Salamanca Luis Fernando Vázquez Sosa, guardia de seguridad hermano de Luis Enrique Luis Enrique Vázquez Sosa, guardia de seguridad, hermano de Luis Fernando Carmen Sánchez de 20 años, comerciante Luis Alberto Gómez de 18 años, estudiante de Conalep que estudiaba mecánica en Irapuato Martín “N” María Elena “N”, guardia de seguridad José Bernal, guardia de seguridad Francisco Guevara, guardia de seguridad

La mañana del 27 de enero de 2026 comenzaron los sepelios de las 6 víctimas que ya fueron entregadas a su familias por las autoridades.

Previo a ello, se instaló un altar en la entrada de las canchas de futbol con una cartulina en la que se puede leer: “siempre vivirán en nuestros corazones”, acompañada con veladoras y la fecha de la tragedia, el 25 de enero de 2026.

Ataque en Salamanca habría sido por disputa del Cártel de Santa Rosa de Lima con CJNG

La Fiscalía de Guanajuato compartió que ya se inició con las investigaciones por el ataque en la cancha de futbol de Salamanca.

Asimismo, señaló que este ataque estaría relacionado con una disputa por la plaza entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).