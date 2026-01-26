Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Gobierno federal mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato tras el ataque armado contra civiles registrado en el municipio de Salamanca.

Durante su conferencia matutina, la presidenta de México señaló que existe un trabajo conjunto entre autoridades estatales y federales para dar con los responsables del ataque.

“Sí, ayer hubo un comunicado de la propia gobernadora y de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato. El Gobierno de México, a través del Gabinete de Seguridad, está en coordinación con ellos para poder dar con los responsables”

Agregó que será el Gabinete de Seguridad federal el encargado de ampliar la información sobre las investigaciones en curso, aunque precisó que el caso es llevado directamente por la Fiscalía de Guanajuato.

Ataque en Salamanca dejó 11 personas muertas

El ataque ocurrió el 25 de enero en la comunidad de Lomas de Flores, en Salamanca, Guanajuato, cuando decenas de familias presenciaban un partido de fútbol en una cancha deportiva. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al lugar y dispararon de manera indiscriminada contra los asistentes.

Como resultado de la agresión, 11 personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas. Tras los hechos, autoridades locales desplegaron un operativo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el ataque.

Sheinbaum confirma coordinación con el Gabinete de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que existe coordinación entre la Fiscalía de Guanajuato, el gobierno estatal encabezado por Libia Dennise García, y el Gabinete de Seguridad federal para atender el caso y avanzar en las investigaciones.

Asimismo, solicitó que se informe con mayor detalle sobre lo ocurrido, así como sobre las acciones emprendidas para localizar a los responsables del ataque armado en Salamanca.