César Prieto advirtió que Salamanca enfrenta una compleja ola de violencia, al señalar que los grupos del crimen organizado buscan desafiar a la autoridad municipal, por lo que hizo un llamado a recuperar la paz con apoyo del gobierno federal y coordinación con los distintos niveles de gobierno.

El alcalde de Salamanca tomó protesta para el periodo 2024-2027, cargo que ejerce por segunda ocasión consecutiva tras haber ganado su primera elección en 2021. Conoce quién es César Prieto, su trayectoria política y los retos que enfrenta al frente del municipio guanajuatense.

¿Quién es César Prieto?

Julio César Ernesto Prieto Gallardo es un político mexicano de Morena y actual presidente municipal de Salamanca, Guanajuato. Es hijo de Ernesto Prieto Ortega, también una figura recurrente dentro del escenario político de la entidad.

¿Quién es César Prieto? El alcalde de Salamanca que en 2026 solicita respaldo del gobierno federal. (Redes Sociales )

Abogado de profesión y originario de Salamanca, su agenda de gobierno se ha centrado en seguridad, medio ambiente e imagen urbana, ejes que cobran relevancia ante el repunte de la violencia que enfrenta el municipio y el estado de Guanajuato.

¿Qué edad tiene César Prieto?

César Prieto nació el 27 de octubre de 1983 en Salamanca, Guanajuato, por lo que en 2026 tiene 42 años.

¿César Prieto tiene pareja?

César Prieto está casado con Eugenia Martínez, quien se desempeña como presidenta del DIF municipal. Ambos han encabezado proyectos educativos y comunitarios en Salamanca.

¿Qué signo zodiacal es César Prieto?

Al haber nacido el 27 de octubre, César Prieto es Escorpio, signo al que se le atribuyen rasgos como intensidad, determinación y estrategia, cualidades que suelen reflejarse en el ámbito político.

¿César Prieto tiene hijos?

César Prieto y su esposa tienen un hijo. El alcalde suele proyectarse como padre de familia, aunque mantiene la vida de su hijo fuera de la exposición pública.

¿Qué estudió César Prieto?

César Prieto es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con formación académica adicional, entre la que destaca:

Diplomado “El Derecho Internacional y la Política Internacional al servicio del Bienestar Social” en la Universidad Complutense de Madrid.

Maestría en Administración Educativa por la Universidad De La Salle Bajío.

¿En qué ha trabajado César Prieto?

César Prieto ha construido un perfil político con experiencia en los ámbitos educativo, académico y gubernamental. Su trayectoria incluye: