Tras el ataque armado en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, que dejó un saldo preliminar de 11 personas fallecidas y 6 heridas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzó de manera prioritaria las investigaciones para dar con los responsables.

Guardia Nacional y Sedena apoyan operativo en Salamanca

Desde el domingo por la tarde, la Fiscalía desplegó elementos del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal y personal pericial, quienes acudieron al lugar de los hechos para realizar el levantamiento de indicios, la elaboración de dictámenes periciales y las diligencias ministeriales correspondientes, garantizando una investigación técnica y científica.

Por otra parte, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, aseguró que la Fiscalía mantiene un trabajo en colaboración con autoridades de Guanajuato y Federales para atender a las víctimas.

Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos.



De igual manera, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado mantienen un operativo permanente en la zona con el objetivo de reforzar la seguridad, proteger a la población y apoyar en las investigaciones de los responsables.

Con estas acciones, la FGE de Guanajuato muestra su apoyo con las víctimas y familias, repudiando los hechos y actuando con firmeza y sensibilidad para combatir la impunidad y dar con los responsables.

Finalmente, la Fiscalía reafirmó su compromiso de actuar en la construcción de condiciones de seguridad y paz social, con estricto apego a la ley y respetando los derechos humanos.