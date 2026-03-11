El Secretario de Gobierno del estado de Tabasco, José Ramiro López Obrador, intentó minimizar el caso de Juan Carlos Guerrero Rojas, pues destacó que “es empresario desde hace 20 años”.

“Nada más que hay que decirles de que este empresario no es empresario de 6 años o de 8 años para acá. Es un empresario que viene de cerca de 20 años en Pemex” José Ramiro López Obrador

Así lo indicó el hermano del expresidente de la República al señalar que por la larga trayectoria del empresario, también ha hecho negocios con el PAN y el PRI.

Debido a lo anterior, José Ramiro López Obrador consideró que las críticas que se han lanzado desde la oposición por el caso de Juan Carlos Guerrero Rojas carecen de legitimidad.

José Ramiro López Obrador responde a críticas por caso de Juan Carlos Guerrero Rojas

En medio de la polémica por la fiesta de XV años que el empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero Rojas celebró para su hija, se reveló que ha recibido múltiples contratos millonarios con Pemex.

Contratos de Pemex con Juan Carlos Guerrero Rojas superan los 4 mil mdp (Michelle Rojas)

Ante ello, se denunció una presunta complicidad irregular por parte de las autoridades y la empresa paraestatal con el empresario; sin embargo, José Ramiro López Obrador salió en su defensa.

Cuestionado por medios locales, el secretario de Gobierno de Tabasco, resaltó que Guerrero Rojas es un empresario con larga trayectoria, pues dijo que desde hace 20 años participa en el ramo.

“Pasó por el gobierno del PAN y por los gobiernos del PRI. Que no hablen mucho, no se vayan a morder la lengua y les vaya a escurrir la sangre a los demás” José Ramiro López Obrador

En ese sentido, José Ramiro López Obrador destacó que las críticas que se han lanzado desde el PRI y el PAN no tienen sustento, pues Guerrero Rojas también ha hecho negocios bajo esos gobiernos.

Por tal motivo, el hermano de Andrés Manuel López Obrador consideró que el PAN y el PRI deberían actuar con más mesura, pues corren el riesgo de morderse la lengua y salir salpicados.

Juan Carlos Guerrero Rojas ha recibido millonarios contratos en Tabasco

El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas ha celebrado múltiples contratos con Pemex que, se señala, se han concretado gracias a las relaciones políticas que tiene con figuras del estado de Tabasco.

Los reportes indican que Guerrero Rojas ha operado mediante una red de empresas con las que ha accedido a licitaciones con Pemex, cuyos montos oscilan los 4 mil millones de pesos.

En los registros se detalla que varias empresas vinculadas recibieron adjudicaciones directas, además de que los montos más altos se concentraron en contratos de transporte de combustibles.

Asimismo, documentos fiscales señalan que en 2013 omitió declarar la venta de millones de litros de gasolina, operación que derivó en una deuda superior a 3.6 millones de pesos para sus compañías.