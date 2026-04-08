Petróleos Mexicanos (Pemex) habría presentado una denuncia en contra de Virginia Guillén Ávalos, madre de la famosa quinceañera de Tabasco y cuyo padre es Juan Carlos Guerrero Rojas.

De acuerdo con la información, Pemex presentó la denuncia ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para esclarecer la fiesta de casi 40 millones de pesos

La denuncia surge luego de que se dio a conocer que Virginia Guillén Ávalos le organizó una lujosa fiesta de XV años a su hija en Tabasco, a la que asistieron artistas como Belinda.

Fiesta de XV años en Tabasco con Belinda, J Balvin y Galilea Montijo se vuelve viral (Yazmín Betancourt)

Virginia Guillén Ávalos será investigada en Buen Gobierno tras denuncia de Pemex por XV Años en Tabasco

Pemex denunció a Virginia Guillén Ávalos, empleada de la paraestatal, luego de que la fiesta de su hija se hiciera viral en redes sociales por la participación de artistas como:

Belinda

Galilea Montijo

J Balvin

Xavi

Matute

Investigaciones periodísticas han revelado que Virginia Guillén Ávalos ha adquirido casas, terreros y camionetas de contado, pese a que su salario mensual en Pemex es de 38 mil pesos.

Asimismo, Virginia Guillén Ávalos es esposa de Juan Carlos Guerrero Rojas, un empresario de Tabasco y contratista de Pemex, quien fue señalado de tener vínculos con Adán Augusto López.