Los contratos de Petróleos Mexicanos (Pemex) con el empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, originario del estado de Tabasco, superan los 4 mil millones de pesos (mdp).

De acuerdo con la información, se trata de contratos ligados a empresas que ofrecen servicios técnicos para Pemex, los cuales, habría obtenido desde 2019.

El nombre de Juan Carlos Guerrero Rojas cobró notoriedad tras darse a conocer la lujosa fiesta de XV que organizó para su hija, cuyo costo se estima en casi 50 millones de pesos ante la participación de invitados como J Balvin, Galilea Montijo, Belinda y Xavi.

Fiesta de XV años en Tabasco lleva a Belinda (Antonio Tizoc en TikTok)

Los millonarios contratos de Pemex con Juan Carlos Guerrero Rojas

El empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero Rojas fue vinculado al sector petrolero como el principal origen de su millonaria fortuna. Puntualmente, teniendo a Pemex como su principal fuente de ingresos.

Información obtenida por medios como El Financiero, El Universal e Infobae, sugieren que Guerrero Rojas estaría vinculado con la empresa registrada como Petroservicios Integrales México (PIMEX).

Si bien su nombre no figura dentro del acta constitutiva, el empresario sería el principal socio de la compañía, junto con Héctor Peralta Grappin, exalcalde de Comalcalco, Tabasco.

Así, los contratos de PIMEX con Pemex estarían divididos en dos etapas, ligados a servicios de perforación y exploración de pozos petroleros.

Un contrato firmado en 2019, cuya suma ascendió a mil 998 mdp.

El segundo contrato se firmó para el periodo 2023-2026, por un monto de 2 mil 119 mdp.

Además, el nombre de Juan Carlos Guerrero Rojas también estaría relacionado con otras compañías relacionadas en diversos aspectos con Pemex.

Esto abarca desde gasolineras, distribuidoras de productos, empresas de logística, servicios técnicos, de exploración, entre otras.

Cabe señalar que PIMEX acusó en 2024 a Pemex por impagos en la prestación de servicios, señalando una deuda de la paraestatal mexicana de más de 560 mdp

Si bien Juan Carlos Guerrero Rojas fue requerido en 2023 por la Secretaría de Finanzas de Tabasco por responsabilidad solidaria de sus empresas, no se cuenta con reportes de otras solicitudes por parte de las autoridades.