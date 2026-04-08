Se dio a conocer el salario y los gastos irregulares de Virginia Guillén Ávalos en Petróleos Mexicanos (Pemex) tras ser señalada por la polémica fiesta de XV años en el estado de Tabasco cuyo costo fue más de 40 millones de pesos.

Los anterior, luego de que Pemex presentara una denuncia con la intención de que autoridades anticorrupción investiguen a Virginia Guillén Ávalos, esposa del empresario y contratista Juan Carlos Guerrero Rojas, y determinen la procedencia y legalidad de los bienes adquiridos.

El salario y los gastos irregulares de Virginia Guillén Ávalos, trabajadora de Pemex

Ante los señalamientos contra Virginia Guillén Ávalos por la millonaria fiesta de XV años, se dio a conocer que, registrada como auxiliar técnico “B” en el área de Exploración y Producción de Pemex, percibe un salario mensual de 38 mil pesos netos.

Con información de El Universal, estos ingresos no concuerdan con los bienes que posee Guillén Ávalos. Esto debido a que registros del año 2021, revelan la propiedad de varios inmuebles y un automóvil de lujo marca BMW, adquiridos mediante pagos al contado.

En este sentido, las investigaciones señalan una vivienda adquirida en 2018 por cerca de 900 mil pesos y un terreno comprado ese mismo año, ambos liquidados totalmente en efectivo.

Virginia Guillén Ávalos: Trabajadora de Pemex sería investigada por fiesta de XV años (Especial)

A esto se suma una residencia obtenida mediante un préstamo del sindicato petrolero y otros activos donados en décadas pasadas.

Con información de El Universal, estos bienes “desaparecieron” en la última declaratoria patrimonial de Virginia Guillén Ávalos, llamando la atención debido a que las normativas federales exigen reportar cualquier venta o transferencia de propiedades.

Ante esto, la trabajadora de Pemex no especificó el destino de sus vehículos ni de sus terrenos, lo que ha generado sospechas sobre un posible ocultamiento de riqueza.

Ahora, ante la denuncia de Pemex, será la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno quienes determinen la procedencia, el destino y la legalidad patrimonial de Virginia Guillén Ávalos.