Claudia Sheinbaum confirmó que Pemex presentó una denuncia formal contra Virginia Guillén Ávalos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

“Tiene que hacerse la investigación, quien tiene que determinarlo no es el propio director de Pemex, sino la secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y el propio órgano interno de control.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El director general de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, detalló que se investigarán posibles irregularidades en su patrimonio, luego de que Guillén, auxiliar técnico con 30 años de servicio, fuera señalada tras la lujosa fiesta de XV años de su hija en Tabasco.

La fiesta de XV años celebrada el 7 de marzo de 2026 han generado debate sobre transparencia y rendición de cuentas y fue abordada por la presidenta de México el 8 de abril.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, confirma denuncia contra Virginia Guillén

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le preguntó sobre el caso de Virginia Guillén Ávalos, madre de la quinceañera de Tabasco y quien fue denunciada por Pemex.

Ante esto, el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla confirmó que en efecto, se realizó una denuncia formal contra Guillén Ávalos ante la Secretaría Anticorrupción para investigar posibles irregularidades.

Cabe recordar que Virginia Guillén Ávalos es auxiliar técnico “B” en Pemex con 30 años de servicio y salario mensual de unos 38 mil pesos.

Asimismo, de acuerdo a un reportaje de El Universal, se dio a conocer que su declaración patrimonial reporta ingresos anuales de 581 mil pesos, sin otros reportados.

Virginia es la madre de la cumpleañera que se hizo viral en redes sociales por la lujosa fiesta de XV años en Tabasco con artistas como Belinda y costo estimado en 40 millones de pesos.