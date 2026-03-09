Los XV Años virales de Tabasco tuvieron recalentado el domingo

Los XV Años de María Fernanda se volvieron virales en Tabasco por su lujosa temática inspirada en Nueva York y la presencia de celebridades como Belinda, J Balvin y Galilea Montijo.

Tras la fiesta del sábado 7 de marzo de 2026, el domingo se realizó un recalentado al aire libre con un menú tradicional y variado que incluyó barbacoa, mondongo y parrilla de carnes, además de un show musical de Gilberto Gless.

La fiesta de XV años viral de Tabasco reafirmó el carácter extravagante de la celebración.

Circulan en redes sociales el after de la fiesta de XV años virales de Tabasco, la cual tuvo un show musical con Gilberto Gless y un menú con:

Cascara de chicharrón

Guacamole

Butifarras

Mondongo

Pozole

Barbacoa

Parrilla de carnes asadas

Chorizo argentino

Chistorra

Quesadillas

Este fue en menú del recalentado de los XV Años de Mafer (Especial )

El recalentado de los XV Años de Mafer fue al aire libre, con un escenario y una amplia barra de bebidas donde había:

palomas

cosmopolitan

mezcal

tequila

vino

champaña

También hubo postres como cheesecake de maracuyá y trata de limón.

Gilberto Gless se presentó durante la tarde e hizo una imitación de Juan Gabriel.

Esto se sabe del costoso vestido que usó Mafer, la quinceañera viral de Tabasco

El vestido que usó Mafer para sus XV Años fue diseñado por Tarik Ediz y aseguran que estuvo inspirado en el vestido Junon de Dior, creado en 1949. Dicha prenda habría costado 53 mil pesos

La menor de edad fue maquillada por Alfonso Waithsman, el “maquillista de las estrellas”.

La fiesta fue amenizada por Xavi, J Balvin y el grupo Matute; Belinda le cantó “Happy Birthday” y Galilea Montijo fue una de las invitadas.

Trascendió que los XV Años habrían costado 40 millones de pesos, pero esto no ha sido confirmado.