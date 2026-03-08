Recientemente se hizo viral la fiesta de XV años de Mafer, una joven de Tabasco que tuvo como invitados a J Balvin, Galilea Montijo, Belinda, Xavi, entre otros; de ahí que muchos se pregunten quién es su papá.

De acuerdo con varios reportes, el papá de la quinceañera Mafer de Tabasco sería el propietario de la empresa Petroservicios Integrales México.

¿Quién es el papá de Mafer, la quinceañera de Tabasco?

Según algunos reportes, el papá de la quinceañera Mafer de Tabasco es Juan Carlos Guerrero Rojas, dueño de la empresa Petroservicios Integrales México, ligado fuertemente a la industria petrolera de México.

Juan Carlos Guerrero Rojas, supuesto papá de la quinceañera Mafer (Especial)

Hay que señalar que no se ha confirmado que Juan Carlos Guerrero Rojas en efecto sea el papá de la quinceañera, pues no ha habido una declaración oficial ni nada al respecto.

Los reportes señalados, vertidos principalmente en redes sociales, se deben a diversas fotos y videos del evento compartidos en diversas plataformas, mismos que han dado de qué hablar.

Debido al derroche de dinero que representa una fiesta de este tamaño, empezando por los invitados de lujo como J Balvin, Galilea Montijo, Belinda y Xavi, cuyos servicios para eventos privados son bastante altos.

El supuesto papá de Mafer está envuelto en la polémica

Aunque no se ha confirmado que Juan Carlos Guerrero Rojas sea el papá de Mafer, la quinceañera de Tabasco, dicha persona está envuelta en la polémica.

Los mismos reportes señalan que Juan Carlos Guerrero Rojas ha logrado contratos con Pemex por más de 104 mdd, siendo uno de los socios comerciales más fuertes de la empresa petrolera gubernamental.

Además, se le ha asociado con Héctor Peralta Grappin, exalcalde de Comalcalco, Tabasco, y con Javier May, gobernador de la misma entidad; por lo que su empresa y su persona han contando con presencia permanente en el ámbito político de la región.

Aún más, la Secretaría de Finanzas lo ha requerido en diversas ocasiones debido a diversas investigaciones alrededor de malos manejos de su empresa, señalada de “responsabilidad solidaria”.