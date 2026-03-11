Juan Carlos Guerrero Rojas, papá de María Fernanda, conocida como Mafer en redes sociales, compartió las motivaciones para realizar la polémica fiesta de XV años que se viralizó.

Asimismo, aprovechó para negar tener cualquier tipo de apadrinamiento político, así como algún tipo de vínculo con Adán Augusto López Hernández.

De la misma manera, resaltó que se trató de un evento familiar y señaló sus razones para la magnitud de la fiesta; además, defendió el derecho a la vida privada tanto de él como de su familia.

Juan Carlos Guerrero Rojas niega vínculos con Adán Augusto López tras fiesta de XV años

El empresario Juan Carlos Guerrero Rojas, quien aclaró que tiene más de 16 años como proveedor de Petróleos Mexicanos (Pemex), negó tener cualquier clase de vínculo con Adán Augusto López.

A través del comunicado respaldado por la firma legal especializada en manejo de crisis, GMK & Associates México, resaltó que, a pesar de su relación comercial con la paraestatal, ni él ni sus socios cuentan con “apadrinamiento político alguno”.

En el mismo sentido, señaló como “completamente falso” tener algún tipo de relación, sociedad o vínculo con el senador ni con algún otro político de Tabasco.

“Ni el Sr. Guerrero Rojas ni sus socios cuentan con apadrinamiento político alguno, ya sea dentro de PEMEX o en el ámbito político. En particular, es completamente falso que exista relación, vínculo o sociedad alguna con el Senador Adán Augusto López, así como con cualquier otro actor político relevante del estado de Tabasco, como se ha insinuado incorrectamente en diversas versiones” Comunicado de Juan Carlos Guerrero Rojas

Comunicado Juan Carlos Guerrero Rojas (@audelinomacario/ X)

Por otra parte resaltó que durante su relación comercial ininterrumpida con Pemex, se ha sometido a auditorías de las autoridades correspondientes, así como de los órganos internos sin que se hayan detectado irregularidades.

Asimismo, resaltó que su empresa incluso se encuentra en medio de un proceso para la posible ampliación del contrato vigente, así como de la facturación de los años 2023 y 2024.

Juan Carlos Guerrero Rojas justifica fiesta de XV años de Mafer

Por otra parte, el empresario justificó sus razones para realizar la fiestas de XV años de Mafer en esa magnitud.

De acuerdo con Jan Carlos Guerrero Rojas, la decisión la tomó luego de pasar por un periodo de grave enfermedad, lo que lo motivó a “celebrar la vida y la oportunidad de poder estar presente”.

“El Sr. Guerrero Rojas, padre de la festejada, atravesó hace aproximadamente tres años una complicación severa de salud, situación que afortunadamente ha sido superada. A raíz de esa experiencia personal, el Sr. Guerrero Rojas tomó la decisión de celebrar la vida y la oportunidad de poder estar presente y compartir estos momentos significativos con su familia, particularmente con su hija en una fecha tan importante” Comunicado de Juan Carlos Guerrero Rojas

