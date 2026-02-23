Tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, se reportó un nuevo bloqueo sobre la carretera a Tequila, entre los límites de Amatitán y El Arenal.

En redes sociales circulan videos que muestran la quema de un vehículo en la zona de Tequila, mientras autoridades trabajan para restablecer el tránsito.

La ola de violencia del CJNG ha provocado bloqueos, incendios y ataques en al menos siete estados, por lo que se pide a la población mantener la calma y atender información oficial.

El domingo se realizó un operativo en la sierra de Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido El Mencho.

La muerte de El Mencho provocó una respuesta del CJNG, que ejecutó bloqueos, incendios y ataques en al menos siete estados.

Aunque autoridades han señalado que están trabajando para restablecer el tránsito, se reportó un bloqueo en sobre la carretera a Tequila.

Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre esta situación y sobre si las autoridades han podido abrir la carretera.

Autoridades hacen un llamado a la población para mantener la calma en medio de bloqueos tras la muerte de El Mencho

Jalisco fue la entidad con mayor número de bloqueos en carreteras federales, con 18 casos.

Autoridades han pedido a la población, mantener la calma, permanecer en caso y atender la información que se emiten por canales oficiales.

Algunas carreteras han sido liberadas, sin embargo se mantienen las medidas preventivas para evitar que la población se vea afectada por estos bloqueos.

Se han reportado que algunas carreteras permanecen con escombros y objetos que obstaculizan el tránsito.

Autoridades estatales y federales se encuentran trabajando para restablecer la seguridad en todas las zonas en las que se han registrado bloqueos.