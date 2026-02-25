Personal que labora en la Torre Prisma del Poder Judicial fue desalojado por una amenaza de bomba esta mañana de miércoles 25 de febrero.

De acuerdo con información preliminar, dentro del inmueble ubicado sobre avenida Insurgentes, se encontraba un artefacto explosiva, ataque atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Personal del Agrupamiento Zorros acudieron al edificio por una llamada que realizó un guardia. Se activaron los protocolos de seguridad correspondientes.

Amenaza de bomba del #CJNG en Torre Judicial de #CDMX

Personal que labora en la Torre Prisma del Poder Judicial fue desalojado por amenaza de bomba del CJNG en la alcaldía Álvaro Obregón de la #CDMX . Un guardia recibió la llamada, activando el protocolo. pic.twitter.com/JgH5wOVvhI — Sintexto (@SintextoMX) February 25, 2026

