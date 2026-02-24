La noche de este lunes se reactivaron bloqueos y hechos de inseguridad en el suroeste de Jalisco, especialmente en la región Sierra de Amula.

Autoridades reportaron presencia de grupos armados en Autlán de Navarro y zonas aledañas, en medio del despliegue federal.

Los incidentes ocurren mientras continúan operativos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en un contexto de reforzamiento de seguridad en la región.

Reportes preliminares indican que en la carretera Autlán-El Grullo, a la altura del puente El Mezquite, fue incendiado un tractor colocado para bloquear la circulación. En El Mentidero también se realizaron zanjas con maquinaria pesada para impedir el paso vehicular.

🚨 Reportan bloqueos e incendios de vehículos en Autlán de Navarro



⚠️ La carretera Autlán de Navarro–Unión de Tula permanece cerrada a la circulación, por lo que se pide a la población tomar precauciones y evitar la zona.

pic.twitter.com/xc18GuOALS — Azucena Uresti (@azucenau) February 24, 2026

