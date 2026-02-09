Lorena Marisol Rodríguez fue designada como alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, con 6 votos a favor, la noche del 8 de febrero.

La nueva alcaldesa se comprometió a mantener estabilidad en el municipio y a trabajar por resultados.

Asimismo, negó tener relación con la red de extorsiones y abusos de poder que había en el municipio y por la que Diego Rivera Navarro fue detenido el pasado jueves 5 de febrero.

¿Quién es Lorena Marisol Rodríguez?

Lorena Marisol Rodríguez, cuyo nombre completo es Lorena Marisol Rodríguez Rivera, es originaria de Palmitos, comunidad de la sierra de Tequila, Jalisco,.

La ahora alcaldesa interina proviene de una familia que se dedica a la agricultura.

¿Cuántos años tiene Lorena Marisol Rodríguez?

Se desconoce la edad actual de la alcaldesa interina de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez.

¿Cuál es el signo zodiacal de Lorena Marisol Rodríguez?

Ya que no se conoce la fecha de cumpleaños de Lorena Marisol Rodríguez, no podemos saber bajo qué signo zodiacal nació.

¿Lorena Marisol Rodríguez tiene esposo?

Se desconoce si Lorena Marisol Rodríguez, alcaldesa de Tequila, tiene esposo; sin embargo, en su declaración patrimonial de 2024 hay una apartado testado sobre su pareja.

¿Lorena Marisol Rodríguez tiene hijos?

Asimismo, en dicho documento, que se encuentra en la página del gobierno de Tequila, Jalisco, se revela que Lorena Marisol Rodríguez tiene dos hijos; sin embargo, sus identidades están protegidas.

¿Qué estudió Lorena Marisol Rodríguez?

Lorena Marisol Rodríguez tiene una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enriquez.

¿Cuál es la trayectoria de Lorena Marisol Rodríguez?

Lorena Marisol Rodríguez, actual alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, se desempeñaba en esta administración como regidora 18 desde 2024, cargo que concluiría en 2027.

Antes de ello, sin embargo, fue parte de la Secretaría de Bienestar como apoyo social a la nación, con actividades como censos y atención directa a la población.