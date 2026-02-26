Jorge Salvador Esquinca es un funcionario público mexicano que actualmente funge como Director General del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA). Continúa leyendo si quieres conocer más sobre su vida y trayectoria.

¿Quién es Jorge Salvador Esquinca Montaño?

Jorge Salvador Esquinca Montaño es un servidor público con experiencia en administración pública y seguridad ciudadana, nombrado director general del INVEA desde febrero de 2025, donde dirige acciones de verificación para garantizar orden y cumplimiento de la normatividad en la Ciudad de México.

¿Qué edad tiene Jorge Salvador Esquinca Montaño?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Jorge Salvador Esquinca, por lo que no es posible determinar cuál es su edad.

¿Jorge Salvador Esquinca Montaño tiene esposa?

La vida personal de Esquinca Montaño es privada, por lo que se desconoce si tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Salvador Esquinca Montaño?

Al no conocerse cuál es su fecha de nacimiento, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Jorge Salvador Esquinca Montaño tiene hijos?

No se cuentan con detalles sobre si Salvador Esquinca tiene hijos, pues la información disponible se centra en su carrera profesional.

¿Qué estudió Jorge Salvador Esquinca Montaño?

De acuerdo con su currículum, Jorge Salvador Esquinca Montaño tiene una maestría por parte del Instituto Nacional de Administración Pública; además, cuenta con un doctorado “honoris causa” por contribuciones a la sociedad. Además, se encuentra estudiando una maestría en Seguridad, Defensa y Geoestrategia.

¿En qué ha trabajado Jorge Salvador Esquinca Montaño?

Jorge Salvador Esquinca se ha desempeñado principalmente en el ámbito del servicio público en la Ciudad de México, destacando cargos como: