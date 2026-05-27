Fiscalía CDMX descarta delito en denuncia de Javier Corral contra Maru Campos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, descartó la imputación de algún delito en la denuncia presentada por el senador de Morena, Javier Corral, en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Según indicó la propia Fiscalía CDMX, en la denuncia no se configuraron conductas que ameriten una persecución penal por parte de las autoridades en contra de Maru Campos.

Fiscalía CDMX rechaza persecución contra Maru Campos tras denuncia de Javier Corral; aclara motivos del citatorio

A través de un posicionamiento oficial, la Fiscalía CDMX aseguró que no existen elementos para proceder penalmente contra Maru Campus.

Esto luego de que el morenista Javier Corra la denunciara ante esta instancia por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad.

Esto luego de que en 2024, agentes de la Fiscalía de Chihuahua buscaran detener a Javier Corral en la CDMX, acusado por delitos de lavado de dinero y peculado. Sin embargo, fue impedida por el entonces titular de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara.

En el comunicado, la Fiscalía CDMX indicó que, tras agotar las investigaciones, los hechos señalados contra Maru Campos no constituyen delito alguno.

Así, afirmaron que la decisión de no ejercer acción penal fue ratificada por las instancias de control interno, confirmando así el cierre jurídico del caso.

De acuerdo con las autoridades, el citatorio a la gobernadora responde exclusivamente a un recurso de inconformidad interpuesto por Javier Corral.

Dicho proceso busca cuestionar la negativa de la Fiscalía CDMX a continuar con el caso, pero no representa el inicio de una judicialización ni acción penal alguna contra Maru Campos.